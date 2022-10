Auch wenn Dominic Thiem zuletzt bei den 250er-Turnieren in Gijon und Antwerpen bis in das Semifinale vorgestoßen ist, sieht sich Österreichs Tennis-Star am heutigen "Thiemstag" der Erste Bank Open 500 in der Wiener Stadthalle (nicht vor 17.30 Uhr, ORF 1 und ServusTV) gegen Tommy Paul (WRL-Nr. 30) in der Außenseiterposition. "Vor zwei Wochen oder ein bisschen mehr waren Siege gegen die Top 30 – dort, wo Paul auch steht – fast eine Sensation. Und so viel hat sich nicht geändert", sagte der 29-jährige Lichtenwörther, der in der aktuellen Weltrangliste auf Platz 113 aufscheint. Nachsatz: "Es wäre schon eine Riesensache, dieses Match zu gewinnen." Weiter voraus will der ehemalige US-Open-Champion nicht denken, im Achtelfinale könnte es zu einem Duell mit dem Russen Daniil Medwedew (WRL-Nr. 4) kommen.

Die Top 100 sind vorrangig

Seit seiner schweren Handgelenksblessur am 22. Juni 2021 auf Mallorca übt sich Thiem in Demut. Er hat am eigenen Leib zu spüren bekommen, wie steinig der Weg zurück an die Spitze ist. "Früher war vieles selbstverständlich", sinniert er. "Vorher ist es durchgehend bergauf gegangen. Mitte 2016 war ich in den Top Ten und bin bis zur Verletzung dort geblieben", blickt Thiem zurück.

"Da war es klar, dass ich – mit Ausnahme von Wimbledon – als Mitfavorit zu allen großen Turnieren fahre. Man verliert schon ein bisschen die Sicht auf die Realität." Und die kann bekanntlich knallhart sein.

"Die Verletzung hat mir gezeigt, wie schwer es eigentlich ist und wie viel Arbeit dahintersteckt, um es ganz nach oben zu schaffen", erläuterte der 17-fache ATP-Turniersieger. "Jetzt fühlen sich zwei so gute Wochen wie Gijon und Antwerpen sicher besser an als früher ein 1000er- oder ein Grand-Slam-Viertelfinale. Ich bin bis zu einem gewissen Grad froh darüber, dass ich das durch die schwierige Zeit wieder viel mehr zu schätzen gelernt habe." Geht es nach Thiem, dann wird das Heimevent in Wien, wo heute an die 8000 Zuschauer erwartet werden, nicht das letzte Turnier in diesem Jahr sein. Der Niederösterreicher hat um eine Wild Card für Paris-Bercy (ab 31. Oktober) angesucht. Thiem will unbedingt heuer in die Top 100 der Welt zurückkehren, dafür würde er auch das eine oder andere Challengerturnier anhängen.

Das ist jene Bühne, auf der Jurij Rodionov im Regelfall zu Hause ist. Der mit einer Wild Card ausgestattete 23-Jährige hat heute (gegen 15.30 Uhr, ServusTV) ebenfalls seinen ersten Einsatz in Wien. "Ich bin heiß auf die Partie, kann befreit aufspielen", betonte der Weltranglisten-130. vor dem Kräftemessen mit Denis Shapovalov (WRL-Nr. 19). Dennis Novak (WRL-Nr. 155) wird erst am Mittwoch gegen Stefanos Tsitsipas (WRL-Nr. 5) an der Reihe sein.

Filip Misolic verlor. Bild: GEPA pictures

Misolic war chancenlos

Für Debütant Filip Misolic (WRL-Nr. 150) ist die Wien-Woche schon wieder vorbei. Der Sensationsfinalist von Kitzbühel hatte gegen Francisco Cerundolo (Arg/WRL-Nr. 29) nach 70 Minuten mit 3:6, 3:6 das Nachsehen und dabei nur eine Breakmöglichkeit.