Froschbergs neues Sorgenkind

Sofia Polcanova ließ den gestrigen Medientermin ihres Klubs Linz AG Froschberg zwar wegen eines Termins beim Physiotherapeuten aus, dennoch ist die Tischtennis-Europameisterin schmerzfrei für das heutige Champions-League-Gruppenspiel in Saint Quentin (Fra/19.30 Uhr). "Das sind wir gar nicht gewohnt, dass es ihr gut geht", sagte Manager Robert Renner mit einem Augenzwinkern. Die Verletzungssorgen ist das 28-jährige Aushängeschild aber nicht losgeworden, allerdings versucht sie mit dosierten Turniereinsätzen, die operative Behebung ihres Knorpelschadens im Knie bis nach den Sommerspielen in Paris 2024 hinauszuschieben. "Sie schaut jetzt mehr auf ihren Körper", sagt Zsolt Harczi.

Der Froschberg-Trainer hat vor den Duellen um den Gruppensieg – das Heimspiel gegen die Französinnen folgt am 2. Dezember – ohnehin ein anderes Sorgenkind: Suthasini Sawettabut kämpft nach wie vor an den Folgen einer Covid-Erkrankung im September. "Ich bin erst wieder bei 70 Prozent", klagt die 27-Jährige über Atembeschwerden sowie ständige Müdigkeit. Vor diesem Hintergrund ist es alles andere als förderlich, dass die Weltranglisten-31. erst Montagnacht nach einer 20-Stunden-Reise von einem Nationalteameinsatz in ihrer thailändischen Heimat nach Linz zurückkehrte. Gestern stand mit dem Flug nach Frankreich gleich der nächste Reisetag für Sawettabut an.

Prüfstein für Russin

Erst in Paris wird Froschbergs russische Legionärin Yulia Prokhorova dazustoßen, die wegen der Reisebeschränkungen für Russen über Istanbul in die EU fliegt. "Gegen Saint Quentin werden wir erstmals sehen, was Yulia wirklich draufhat", spricht Günther Renner von einem Prüfstein. Komplettiert wird das Linzer Team von der Litauerin Margarita Baltushyte. Karoline Mischek ist indes bei einem Turnier in Düsseldorf im Einsatz.

Renner bestätigte, dass die Einbürgerung einer weiteren Froschbergspielerin vor dem Abschluss steht. Dabei handelt es sich um die 17-jährige Anastasiya Radzionava aus Weißrussland.