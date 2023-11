Froschberg sinnt auf Revanche

Linz AG Froschberg kämpft heute (19.30 Uhr) in der Normandie um die letzte Chance, doch noch das Viertelfinale in der Champions League zu erreichen. Nach zwei Niederlagen und rund zehnstündiger Anreise mit Auto, Flugzeug (Wien–Paris) und Flixbus gastieren Sofia Polcanova, Suthasini Sawettabut und Iana Noskova nahe Le Havre bei ALC Grand-Quevilly.

"Dieses Match müssen wir gewinnen – sonst ist es aus. Wir geben noch lange nicht auf und sind zuversichtlich", traut Klubpräsident Günther Renner seinen Schützlingen die Revanche für die knappe 2:3-Heimpleite gegen die Französinnen zu.

Das Niveau in der französischen Liga ist hoch. "Es ist die mit Abstand stärkste Liga in Europa", bestätigt Liu Jia. Während ihre ehemaligen Klubkolleginnen nur Zwischenstopp in Paris machen, hat die langjährige Linzerin in der Seine-Metropole ihre sportlichen Zelte aufgeschlagen. Vergangene Woche feierte die 41-Jährige beim 3:0 ihres neuen Klubs Saint Denis über Saint Pierraise einen Einstand nach Maß, steuerte einen 3:0-Sieg über Lucie Gauthier bei. "Ich habe unglaublich gut gespielt", war die Ex-Europameisterin von sich selbst überrascht.

Die Dichte und Ausgeglichenheit in der französischen Pro A League sei enorm. "Jedes Team hat fünf bis sechs sehr gute Spieler, man weiß nie, wer aufgestellt wird", schildert Liu Jia. Das spiegelt sich in der Champions League, in der in dieser Saison fünf der zwölf Frauenteams aus Frankreich kommen.

Wels ohne Chance

Da Felbermayr Wels am Sonntag auch das zweite Gruppenduell mit Borussia Düsseldorf zu Hause mit 0:3 verlor, sind die Aufstiegschancen von Österreichs Herren-Vizemeister endgültig dahin. Obwohl die Deutschen ohne Altmeister Timo Boll und Europameister Dang Qiu anreisten, kamen Andreas Levenko gegen Kay Stumper, Jiri Martinko gegen Borgar Haug und Joao Monteiro gegen Anton Källberg über je einen Satzgewinn nicht hinaus. Heute (heim) und am 3. Dezember (auswärts) geht es gegen Lissabon um Gruppenplatz zwei.

