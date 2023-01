Froschberg im Champions-League-Semifinale

Österreichs Tischtennis-Damen-Serienmeister Linz AG Froschberg hat sich für das Semifinale der Champions League qualifiziert. Nach dem 3:2 in Frankreich gewann die Equipe um Europameisterin Sofia Polcanova auch das Heimspiel gegen Clairefontaine. Das Team behielt im Sportpark Lissfeld mit 3:1 die Oberhand und schaffte mit dem Gesamtscore von 6:3 den Aufstieg. In der Runde der letzten Vier wartet jetzt Metz, also jener Klub, der sich gegen Europas Nummer eins, Berlin eastside, nach einer 2:3-Auswärtsniederlage zuhause mit 3:1 durchsetzte.

Die Linzerinnen nehmen das zur Kenntnis, sie freuen sich über ihren eigenen Erfolg, der hart erkämpft war. Polcanova gelang die Revanche gegen Jieni Shao, der sie in Clairefontaine noch 2:3 unterlegen war. Diesmal drehte sie den Spieß um und gewann den Entscheidungssatz mit 6:3. Zuvor hatte Polcanova Marie Migot 3:0 abgefertigt. Suthasini Sawettabut spielte auch diesmal ihre gute Form aus und schlug Shao überraschend klar 3:0.

