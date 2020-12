Froschberg hüpft ins Halbfinale

Margarita Pesotska, Bernadette Szöcs und Margarita Baltushyte punkteten für die Gastgeberinnen. Froschbergs Gegner im heutigen Halbfinale (20.15 Uhr live in ORF Sport Plus) wurde nach Andruck dieser Ausgabe ermittelt. Am Dienstag folgt das Endspiel.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.