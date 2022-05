Während die Spieler der Raiffeisen Flyers Wels nach dem mit 76:80 verlorenen 100. Basketball-Derby gesenkten Hauptes mit ihren treuen Fans abklatschten, rissen die Swans aus Gmunden erleichtert die Arme in die Höhe. Das 3:1 in der Best-of-5-Viertelfinalserie beendete die Saison der aufopferungsvoll kämpfenden Messestädter, die Korbjäger vom Traunsee gehen nach einem freien Tag heute Abend in die Vorbereitung auf das am Sonntag (17.30 Uhr) in der heimischen Volksbank-Arena beginnende Semifinale