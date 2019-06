French Open: Thiem gegen Monfils im Liveticker

Für Dominic Thiem ist das Erreichen der zweiten Grand-Slam-Woche nun schon Routine. In elf seiner bisher 22 Major-Turniere hat der 25-jährige Niederösterreicher zumindest das Achtelfinale erreicht. Am Montag geht es gegen Gael Monfils (FRA-14) um sein viertes Viertelfinale en suite in Paris. Doch die Aufgabe wird gegen einen in guter Spiellaune befindlichen Monfils schwierig.

Thiem hat sich in den ersten drei Runden zwar jeweils in vier Sätzen durchgesetzt und von der Spiellänge her (jeweils rund 2:30 Stunden) nicht viel Kraft gelassen. Doch von seiner Hochform ist der Roland-Garros-Finalist des Vorjahres doch noch ein Stück entfernt. "Es war mit Abstand das beste Match bis jetzt, aber nichtsdestotrotz muss ich mich gewaltig steigern gegen Monfils am Montag", weiß Thiem.

Das Match im Liveticker:

