French Open: Dominic Thiem gegen Jack Sock im Liveticker

Der Auftakt am Montag war sehr vielversprechend: US-Open-Champion Dominic Thiem gab sich trotz sehr schwieriger Auslosung gegen Tennis-Routinier Marin Cilic keine Blöße. Gegen US-Qualifikant Jack Sock, der aktuell nur auf Platz 310 zu finden ist, ist der Lichtenwörther am Mittwoch in der zweiten French-Open-Runde haushoher Favorit.

French Open auf nachrichten.at: Verfolgen Sie das Match Dominic Thiem (AUT) gegen Jack Sock (USA) bei uns im Liveticker.

