Australierin Barty feiert klaren Finalsieg

Die 23-jährige Australierin, in Paris als Nummer acht gesetzt, setzte sich gegen die 19-jährige Tschechin Marketa Vondrousova sicher nach nur 70 Minuten mit 6:1,6:3 durch. Barty wird damit am Montag zur Nummer zwei der Welt. Barty kürte sich zur ersten Roland-Garros-Siegerin aus Australien seit Margaret Court vor 46 Jahren. Zur Belohnung erhält sie einen Siegerscheck in Höhe von 2,3 Millionen Euro.

