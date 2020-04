Freiwilliger Abstieg

Fast auf den Tag genau ein Jahr nachdem die SG Prinz Brunnenbau Perg mit dem Vizemeistertitel den größten Erfolg der Vereinsgeschichte vollendet hat, verkündeten die Volleyballerinnen nun ihren freiwilligen Abstieg in die zweite Bundesliga. In der abgelaufenen Abbruchsaison, welche die Mühlviertlerinnen als Achte beendeten, hatte man sich wegen Verletzungen und Krankheiten schwergetan, schildert Josef Trauner. "Dazu kommt jetzt noch die ungewisse Situation bezüglich Sponsoren und Spielerinnenrekrutierung aufgrund der Coronakrise", begründet der Sportdirektor den freiwilligen Gang in die Zweitklassigkeit.

Noch scheint völlig unklar, ob ab Herbst etwa US-Amerikanerinnen oder andere Legionärinnen eingeflogen werden dürfen. Deshalb wolle man sich in der zweiten Liga mit Eigenbauspielerinnen konsolidieren. Hoffnung geben demnach jüngste Fortschritte im Nachwuchs. Nicht mehr mit dabei wird Trainer Dan Kellum sein. Vereinsintern werde nach einem Nachfolger gesucht. Trauner: "Es gibt bereits eine Tendenz."

