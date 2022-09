Final-3: Freistadt verspricht ein "megacooles" Faustball-Fest

Es herrscht ein ziemliches Griss um die beiden Meisterteller, die ursprünglich als Wandertrophäe konzipiert waren, gemäß Vereinbarung aber am Ende der 10. Feld-Bundesliga-Saison – das ist jetzt der Fall – in das Eigentum der Rekord-Champions in dieser Periode übergehen. Nußbachs Damen würden bei einer erfolgreichen Titelverteidigung beim Final-3 am Freitag (16.30 Uhr) und Samstag (15 Uhr) auf dem Marianumsportplatz in Freistadt den vierten Coup in einem Jahrzehnt landen und damit zum FBC Urfahr aufschließen.

Die Herren der Union Compact Freistadt sind aktuell gegen Vorjahresmeister und Champions-Cup-Triumphator Tigers Vöcklabruck mit 2:3 im Hintertreffen und als gesetzter Endspielteilnehmer (gegen die Tigers oder Enns) nur noch einen Sieg vom Ausgleich entfernt. Menschliche Scherzkekse behaupten, dass man die Schalen in der Mitte auseinanderschneiden wird müssen, wenn’s darauf ankommt. Doch das passiert nicht. Der Verband ist um eine salomonische Lösung bemüht.

Spannung ist so oder so garantiert, detto ein stimmungsvolles Event, bei dem insgesamt bis zu 1600 Fans erwartet werden. Die Gastgeber haben kräftig die Werbetrommel gerührt, zwischenzeitlich war das Interesse so groß, dass die Homepage zusammenbrach. Aus Freistadt-Obmann Karlheinz Kaufmann spricht große Vorfreude. "Wir hatten elf Jahre lang keine Faustball-Großveranstaltung im Freien, es ist wieder an der Zeit."

Viel besser hätten die Voraussetzungen nicht sein können. Erstmals in der Geschichte ist ein Ausrichter mit zwei Teams bei einem Final-3 vertreten, für Freistadts Frauen ist es überhaupt eine Premiere beim Showdown. "Megacool! Eltern, Freunde, Bekannte – alle werden da sein. Faustball ist in Freistadt voi groß", betonte Abwehrspielerin Antonia Woitsch vor dem Semifinale am Freitag (16.30 Uhr) gegen Seekirchen.