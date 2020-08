In Frankreich schnellen derzeit die Coronavirus-Infektionszahlen wieder drastisch in die Höhe, doch am morgigen Samstag sucht die "Grande Nation" Ablenkung in ihrem Lieblings-Sportereignis. Dann startet in Nizza verspätet die 107. Auflage der Tour de France, des weltweit wichtigsten Radrennens der Welt.