Flugzeugabsturz: NFL-Legende verstorben

Francis war in den siebziger und achtziger Jahren einer der besten Tight Ends der NFL, mit drei Pro-Bowl- und zwei All-Pro-Berufungen. Der einstige Topspieler war passionierter Pilot und starb nun bei einem Flugzeugabsturz am Flughafen von Lake Placid zusammen mit dem früheren US-Air-Force-Kommandanten Richard McSpadden. Kurz nach dem Start geriet der Flieger in Turbulenzen und crashte, es war zunächst nicht klar, ob Francis oder McSpadden am Steuer saß.

Seine beste Zeit hatte er zwischen 1975 und 1980 bei den Patriots, danach wechselte er zu den San Francisco 49ers, wo er an der Seite der Quarterback-Ikone Joe Montana spielte und 1985 den Super Bowl gewann.

Vor dem Wechsel zu den Patriots hatte Francis seine Karriere eigentlich schon beendet, zum einen wegen eines finanziellen Disputs mit den Patriots, zum anderen weil er verärgert war über den Umgang der Franchise mit einem tragischen Unglück im Jahr 1978: Sein Zimmerkollege, der 2007 verstorbene Darryl Stingley, blieb nach einem gegnerischen Hit bei einem Preseason-Spiel gelähmt, die Patriots stritten sich danach mit Stingley um dessen Krankenversicherung.

Nach einem zweiten Engagement bei den Patriots beendete er 1989 seine Karriere endgültig. Die Patriots zeigten sich in einem Statement "tief bestürzt" vom Tod des früheren Leistungsträgers, der 70 Jahre alt wurde.

In der NFL gelangen Francis 40 Touchdowns und 5262 Receiving Yards Raumgewinn. Im Bundesstaat Oregon, wo Francis am College aktiv war, ist er Teil der Hall of Fame des Sports.

