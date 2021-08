Um 2.50 Uhr klingelte am Sonntag im Quartier von Florian Brungraber im paralympischen Dorf von Tokio der Wecker. Als er am frühen Nachmittag wieder zurückkam, "schepperte" kein Wecker mehr, sondern seine Silbermedaille. Im aufgrund der hohen Temperaturen in die frühen Morgenstunden verlegten Triathlon ist dem 36-jährigen Mühlviertler aus Elz bei Kefermarkt, der bei einem Unfall mit dem Gleitschirm vor elf Jahren eine inkomplette Querschnittlähmung erlitten hat, das Rennen seines Lebens