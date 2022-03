Flexibilität ist gefragt

Ob die Titelverteidigerinnen der Steelvolleys Linz-Steg am Sonntag (17 Uhr) das erste Volleyball-Halbfinalspiel bestreiten, erfahren sie erst am Vorabend, weil da erst bei Innsbruck gegen Graz der Gegner ermittelt wird. Obwohl es in deren "Best of 3"-Viertelfinalserie 1:0 für die Steirerinnen steht, einigten sich die Teams darauf, dass der Aufsteiger auf alle Fälle im zweiten Spiel ermittelt wird. Bei einem Innsbrucker Sieg wird ein sogenannter "Golden Set" entscheiden.

Während sich die Grazerinnen bereit erklärten, im Falle eines Halbfinaleinzugs schon am nächsten Tag in Linz zu spielen, würde die "Best of 3"-Halbfinalserie gegen die Tirolerinnen erst am Mittwoch (19.30 Uhr) in Linz beginnen.

Das klingt nach einer gehörigen Portion Flexibilität, die wegen eines zuletzt bei den Innsbruckerinnen ausgebrochenen Corona-Clusters nun notwendig wird. "Bis Samstagabend werden wir uns voll auf Graz vorbereiten", sieht es Steg-Trainer Roland Schwab pragmatisch. "Solange wir keines Besseren belehrt werden, heißt die Aufgabe Graz."

Klub-Manager Andreas Andretsch ärgert es freilich, dass die ungewisse Planung ein Bewerben der entscheidenden Saisonheimspiele erschwert: "Uns wäre es lieber, solche Partien besser promoten zu können."