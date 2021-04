Flandern-Rundfahrt: Gogl zog es den Schuh aus

Die 105. Auflage der Flandern-Rundfahrt endete mit einem Sieg des Dänen Kasper Asgreen, der im Zweiersprint Titelverteidiger Mathieu van der Poel (Bel) düpierte. Der Kärntner Marco Haller landete nach einer kämpferischen Vorstellung an 40. Stelle, nur drei Plätze dahinter klassierte sich Michael Gogl. Der Wolfsegger musste in dem turbulenten Rennverlauf – mehrere Massenstürze – rund 30 der insgesamt 254 Kilometer mit losem Schuh zurücklegen, nachdem der 27-Jährige nach einem Rempler in die Speichen eines Nebenmannes gekommen war. "In der Rechtskurve vor dem Anstieg ist er voll in mich reinradiert und hat mich in die Fahrer links gedrückt", schilderte Gogl, dem es den Schuh auszog. "Ich habe etliche Positionen eingebüßt und auf dem aktuellen Rennniveau zieht es dir in den Anstiegen auch so schon fast die Schuhe aus", versuchte es der Qhubeka-Assos-Profi mit Humor zu nehmen.

Einem absichtlichen Rempler konnte der Schwanenstädter Lukas Pöstlberger (Bora-hansgrohe) gerade noch ausweichen. Der offenbar wegen eines anderen Zweikampfs in Rage geratene Kasache Yevgeniy Fedorov (Astana) wurde daraufhin früh ausgeschlossen. Pöstlberger fuhr den Klassiker nach einer recht aktiven Anfangsphase nicht zu Ende.