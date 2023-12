Fit und zuversichtlich – Thiem schlägt sich in Dubai für 2024 ein

Andy Murray, Andrej Rublew, Grigor Dimitrow oder Karen Chatschanow – Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem hat in der Vorbereitung auf die Saison 2024 beim Trainingslager in Dubai derzeit tolle Einschlagpartner.

Nach seinem letzten Saisonmatch in Metz machte der frühere Weltranglisten-Dritte zunächst mit seiner Familie und Freundin Lili Urlaub auf einer griechischen Insel. "Ich habe dann nach eineinhalb, zwei Wochen begonnen, Fitness zu machen, und habe die Zeit zu Hause auch gut genutzt, die kleineren Probleme, die ich im Laufe vom letzten Jahr angehäuft habe, zu verbessern." Dazu war er dreimal im Red Bull Athlete Performance Center in Thalgau bei Salzburg. "Dort hat man mir sehr mit meinem Knie geholfen. Es war im Endeffekt kein großes Problem."

Nach vielen Fitnesseinheiten fühlt sich der 30-Jährige bereit für den Aufbau. "Jetzt in Dubai beginnt das Tennis voll. Ich fühle mich gut und stabil, körperlich passt alles", sagt die Nummer 98 der Welt. Am Christtag fliegt Thiem dann nach Australien. Sein Auftakt erfolgt in Brisbane Anfang Jänner, dann hat er das Einladungsturnier Kooyong Classic, das wie die Australian Open (ab 14. Jänner) in Melbourne stattfindet, eingeplant.

In der Heimat, genauer gesagt bei Thiems Vater Wolfgang in Traiskirchen, holt sich Österreichs derzeitige Nummer eins, Sebastian Ofner, den Feinschliff. "Es war nötig, nach der langen Saison einmal wirklich runterzufahren und runterzukommen. Auch zu realisieren, was so alles passiert ist", sagt der Steirer. Der 27-Jährige, heuer unter anderem im Achtelfinale der French Open, stieß im ATP-Ranking auf Platz 43 vor.

Davis-Cup ist eingeplant

Sowohl er als auch Thiem haben nach Melbourne den Davis-Cup-Trip nach Limerick gegen Irland Anfang Februar eingeplant. Thiem wird danach beim Ultimate Tennis Showdown spielen. Ofner möchte vor den Masters-1000-Events in Indian Wells und Miami bei Südamerika-Turnieren antreten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Dominic Thiem Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.