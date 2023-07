Wimbledon-Finalistinnen mit Linz-Vergangenheit

Als Ons Jabeur vor zehn Jahren im zarten Alter von 18 zum ersten Mal beim Upper Austria Ladies in Linz antrat, war die Tunesierin noch ein komplett unbeschriebenes Blatt und wegen ihrer Ankündigung, Tennis-Grand-Slam-Titel gewinnen zu wollen, als Großmaul verschrien. Heute gehört sie zu den Publikumslieblingen beim Rasen-Klassiker in Wimbledon, wo die Weltranglistensechste zum zweiten Mal in Folge das Finale (Samstag, 15 Uhr) erreicht hat.