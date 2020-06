Filzmoser zum 40er in Isolation

Da allerdings das vom Verband (ÖJV) ausgearbeitete Sicherheitskonzept in den jüngsten Erlässen der Politik nicht berücksichtigt wurde, ist herkömmliches Judo-Training weiterhin untersagt. Ein Rückschlag für die Olympia-Aspiranten, die in Mittersill eigentlich wieder ins Mattentraining einsteigen wollten. "Stattdessen stehen Teambuilding, Athletiktraining und technische Analysen im Vordergrund", heißt es vonseiten des ÖJV. Im 17-köpfigen Kader befinden sich sechs Oberösterreicher, darunter Sabrina Filzmoser. "Es ist das erste Trainingslager dieser Art in meiner 30-jährigen Judo-Laufbahn", sagte die Welserin, die erst an ihrem 40. Geburtstag, am 12. Juni, wieder aus der Isolation darf.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Mittersill Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.