Filzmoser mit Blitz-Comeback in Oberwart?

Zuschauer sind wegen der Corona-Pandemie nicht zugelassen, dafür ist der Ansturm der Athleten groß. 158 Nennungen von 44 Vereinen sind eingetroffen und damit um zwölf mehr als 2019 in Kufstein. "Das sportliche Niveau war schon lange nicht so hoch wie diesmal", weiß ÖJV-Sportdirektor Markus Moser. Sollte auch Sabrina Filzmoser (Multikraft Wels) an den Start gehen, wäre das keine Überraschung in der Szene.

Denn die 40-Jährige ist eine Beißerin, die selbst bei schwersten Verletzungen die Regenerationszeit verkürzt. Heute will die zweimalige Europameisterin entscheiden, ob sie nur 52 Tage nach einem Kreuzbandriss im rechten Knie in der Klasse bis 57 kg auf die Matte steigt. "Ich warte noch ein bisschen ab, will kein unnötiges Risiko eingehen", sagte die Thalheimerin.

Generalprobe für Budapest

Ihr Klubkollege Wachid Borchashvili fehlt definitiv wegen einer Schulterblessur, für dessen Brüder Kimran und Shamil sowie für Daniel Allerstorfer sind die Titelkämpfe die Generalprobe für den Grand Slam in Budapest (23. bis 25. Oktober). Allerstorfer ist einer von zwölf Aktiven, die das UJZ Mühlviertel in Oberwart aufbietet. Mehr Judokas – nämlich 22 – haben nur die Galaxy Tigers Wien genannt. Im Vorjahr holte Oberösterreich vier Goldmedaillen – durch Andrea Dall (Mühlviertel), Kimran Borchashvili (Wels), Florian Doppelhammer (JU DynamicOne) und Maximilian (JU Kirchham). (alex)