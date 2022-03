Filzmoser kann Reise fortsetzen

"Die Botschaft und der Konsul haben mir entscheidend geholfen", sagte die 41-Jährige dankbar. Während ein Satellitentelefon in Indien verboten ist, ist es für Extrembergtouren Usus. Eine solche möchte Filzmoser nun vom indischen Digha starten: Vom Meeresspiegel weg will sie in den nächsten Monaten den Gipfel des rund 700 Kilometer Luftlinie entfernten Mount Everest erklimmen. Als Klimabotschafterin des Judo-Weltverbands wirbt sie auf ihrer Reise für Umweltbewusstsein, was im Schatten schmelzender Gletscher eine besondere Bedeutung hat.