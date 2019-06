Federer gegen Nadal um den Einzug ins Finale

Im ersten Halbfinale trifft Freitagnachmittag der elffache French-Open-Sieger Rafael Nadal aus Spanien zum 39. Mal auf den 20-fachen Grand-Slam-Champion Roger Federer aus der Schweiz. Federer sieht sich dabei dem ultimativen Test für jeden Spieler auf Sand gegenüber. Ein Test, den der Schweizer, wenn man so will, auch in jüngeren Jahren in Roland Garros nicht bestanden hat. Die reine French-Open-Bilanz spricht Bände und lautet 5:0 für Rafa Nadal.

Der Liveticker, zur Verfügung gestellt von tennisnet.com, vom ersten Halbfinale der French-Open.