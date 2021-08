Favoritensiege im Strandbad Litzlberg

Clemens Doppler und Alexander Horst hätten sich bei ihrem vorletzten gemeinsamen Auftritt gerne noch einmal den Beachvolleyball-Staatsmeistertitel gesichert, doch unter dem Strich blieb für die beiden Routiniers "nur" Rang fünf. "Wir wollten Spaß haben und dieses Turnier genießen", sagte der 40-jährige Kirchdorfer Doppler nach seinem "Heimspiel" im Strandbad Litzlberg am Attersee. Auf den Rängen gab’s trotz der 1.2-Niederlage im Viertelfinale gegen die späteren Endspielteilnehmer Mathias Seiser/Moritz Kindl Standing Ovations.

Ein anderer Lokalmatador erklomm dafür das Stockerl: Florian Schnetzer aus Unterach und Lorenz Petutschnig holten die Bronzemedaille. "Wir haben alles gegeben und phasenweise auch sehr gut gespielt", sagte Schnetzer. Im Semifinale stand das Duo auf verlorenem Posten, Robin Seidl und Philipp Waller wurden ihrer Setzung als Nummer eins gerecht und holten die Trophäe. Für Seidl war es der bereits vierte nationale Titel.

Auch der Damenbewerb war eine klare Angelegenheit für die Favoritinnen: Lena Plesiutschnig und Katharina Schützenhöfer waren in der K.-o.-Phase unantastbar. Als positive Turnierüberraschung entpuppten sich Ronja Klinger und Victoria Deisl, die – obwohl kurzfristig zusammengespannt – blendend harmonierten und bis ins Finale vorstießen. Deisl kann also nicht nur in der Halle, wo sie mit den Steelvolleys Linz-Steg heuer das Double eroberte, glänzen.