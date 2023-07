Faustball-WM: Jean Andrioli fühlt sich längst nicht mehr als Brasilianer

92 Länderspiele für Österreich, elf Medaillen bei Großereignissen (WM, EM, World Games), Antreiber, Kapitän, Vorbild – es gibt keinen in der Faustball-Nationalmannschaft, der mehr Erfahrung mitbringt als der gebürtige Brasilianer Jean Andrioli, der am Samstag (19 Uhr) in Mannheim in seine vierte und letzte Weltmeisterschaft geht. Gold fehlt ihm noch in seiner Sammlung.