Faustball: Vöcklabruck und Nußbach verteidigten Titel erfolgreich

Im Final3-Turnier in Freistadt setzten sich die Vöcklabrucker am Samstag im Endspiel gegen die Hausherren Union Freistadt mit 4:3 durch. Nußbach bezwang davor die Herausforderinnen aus Freistadt klar mit 4:0. Vöcklabruck hatte sich im Halbfinale am Freitag gegen Enns (4:0) durchgesetzt, Freistadt beim Frauen-Turnier Seekirchen (4:2) besiegt.

Vöcklabruck ließ sich in einem spannenden Finale auch von der Verletzung von Hauptangreifer Karl Müllehner nicht stoppen. Nachdem Freistadt das Spiel auf 3:2 gedreht hatte, gelang dem Team aus dem Hausruckviertel der Ausgleich, der siebente Satz endete 11:9 für den Champion.