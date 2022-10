Faustball-Teams wagen Neustart

Sie treten in die Fußstapfen von Michael Reisenberger (Frauen) und Martin Weiß (Männer), für die nach den enttäuschenden World Games im Sommer Schluss war. Nun heiße es, neuen Schwung aufzunehmen. "2023 gibt es eine Männer-WM in Mannheim und eine Frauen-EM in Österreich. Da wollen wir wieder ein kräftiges Wort um den Titel mitreden", sagt Verbandspräsident Gerhard Zeller.

Azesberger, die in ihrer aktiven Zeit 55 Mal für Österreich spielte, wird ein neues Team aufbauen müssen. "Nach den Rücktritten von sechs erfahrenen Spielerinnen haben wir einige junge Talente in den Kader aufgenommen", so die Mühlviertlerin, die bereits in Arnreit sowie in Österreichs Zukunftskader Trainererfahrung sammelte.

Bei den Herren ist der Übergang ähnlich fließend, war Simon doch unter Vorgänger Weiß bereits als Co-Trainer tätig. Der größte Erfolg als Spieler war der Weltmeistertitel 2007. Bereits drei Trainingslehrgänge hat Simon für das kommende Jahr anberaumt. "Aufgrund der hohen Belastung durch Bundesliga und Europapokal liegt unser Fokus auf Regeneration", so Simon, der sich bei sportmotorischen Tests am Wochenende ein genaueres Bild von seinem Kader machen will. Als Co-Trainer werden ihm Roland Helmberger und Dietmar Weiß zur Seite stehen.