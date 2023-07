Faustball: Österreich verlor WM-Finale gegen Deutschland

Der nun 13-fache Rekordweltmeister setzte sich am Samstag in Mannheim mit 4:0 (11:7,11:3,15:14,11:7) durch. In der SAP Arena konnten die Österreicher um Angreifer Karl Müllehner nach einem schwachen Start nur in den Sätzen drei und vier mithalten. Österreich muss damit weiter auf das zweite WM-Gold nach jenem von den Titelkämpfen 2007 warten.

Das Team von Trainer Siegfried Simon konnte in den ersten beiden Sätzen gegen die Deutschen um deren Angreifer Patrick Thomas kaum punkten. Die Außenseiter fingen sich aber und konnten den dritten Satz bis zuletzt offen halten. Österreich wehrte Satzbälle ab, ehe Deutschland den Entscheidungsball zum 15:14 verwertete. Die Gastgeber erwiesen sich auch danach als nicht zu biegen.

Platz drei bei den Titelkämpfen sicherte sich Brasilien mit einem 4:1 gegen die Schweiz. Insgesamt 16 Mannschaften waren am Start.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper