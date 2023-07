Die Faustball-WM der Männer, die von 22. bis 29. Juli in Mannheim über die Bühne gehen wird, wirft ihre Schatten voraus. Das ist ganz nach dem Geschmack der DSG UKJ Froschberg, die heute (17 Uhr), am Samstag (10 Uhr) und am Sonntag (11 Uhr) auf dem Sportplatz Holzheimer Straße 53 in Leonding zu einem internationalen Event lädt.