Faustball-EM: Silber für Österreichs Frauenteam

Seit 2013 schon sind sie in jedem Finale einer Großveranstaltung ohne Niederlage – Deutschlands Faustball-Damen verhinderten auch bei der EM in Grieskirchen ein goldenes Heim-Märchen für Österreichs Team. Im Endspiel gab es ein klares 3:0.

Die Deutschen gewannen vor knapp 800 Zuschauern damit auch das vierte Endspiel bei Kontinentalmeisterschaften gegen die Österreicherinnen in Folge. Österreich hatte zuletzt 2013 den EM-Titel bejubelt.

Das ÖFBB-Team von Teamchefin Karin Azesberger hatte mit einem klaren 3:0 über Italien im Viertelfinale und einem 3:1 über die Schweiz im Halbfinale das Finale erreicht. Deutschland hatte gegen Österreich schon in der Vorrunde gewonnen. In der Titelentscheidung waren die ersten beiden Sätze hart umkämpft, die Österreicherinnen um Hauptangreiferin Anna Grüll vergaben im zweiten Durchgang Satzbälle. Im dritten Satz lag Deutschland rasch voran und verwertete schließlich den dritten Matchball. Platz drei ging an die Schweizerinnen (3:0 gegen Serbien).

