Faustball: Bei der Heim-EM drehte Österreich den Spieß um

Nicht überbewerten wollte Österreichs Faustball-Teamchefin Karin Azesberger, nachdem es im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft ein 1:4 gegen die Schweiz gesetzt hatte. Die Mühlviertlerin sollte recht behalten: Zum Auftakt der Heim-Titelkämpfe in Grieskirchen ließ ihre Auswahl den Eidgenossinnen mit 3:1 wenig Chance. "Wir hatten im Test noch viel ausprobiert und alle zehn Kaderspielerinnen zum Einsatz gebracht", schilderte Azesberger, die daraus für die Verteidigungsformationen sowie die taktischen Feinheiten im Angriff die richtigen Schlüsse gezogen hat.

In der gleichen Tonart ging es weiter: Gegen Gruppen-Außenseiter Serbien gab sich Rot-Weiß-Rot keine Blöße, kassierte beim klaren 3:0-Satzsieg in Summe gerade einmal acht Gegenpunkte. - ganz gegen den ersten EM-Trend. "Einige der Partien waren viel länger, als man in der Zeitplanung angenommen hatte", verwies Verbandsgeneralsekretär Hannes Dinböck auf mehrere 3:2-Ergebnisse in der mit Dänemark, Polen, Italien und Belgien recht ausgeglichen besetzten Gruppe B. Als möglichen Faktor führte Dinböck die sehr hohen Temperaturen im Faustballzentrum Grieskirchen an. Während die Spielerinnen der prallen Sonne ausgeliefert waren, nutzten die rund 500 Zuschauer die Schattenseite der Anlage.

Am Samstag wird es ernst

An die tausend Zuschauer werden am Samstag erwartet. Sportlich ist der Freitag erst der "Aufwärmtag", qualifizieren sich doch alle acht teilnehmenden Teams für das heute ab 9 Uhr beginnende Viertelfinale. Richtig ernst wird es um 18 Uhr, wenn das Endspiel um den Titel losgeht. Vorausgesetzt, der Zeitplan hält.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer