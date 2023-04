Fans jubeln über Zauberschlag 

Wenn das kein gutes Omen ist: Vor dem US-Masters der Golf-Profis im Augusta National Golf Club gelang Sepp Straka am Montag im Rahmen einer Trainingsrunde auf Bahn 12 ein viel umjubeltes „Hole in One“. „Ein Traum, ich habe den Ball perfekt getroffen“, freute sich der Wiener, der nur eineinhalb Autostunden entfernt von Augusta das College-Besucht hat. Straka: „Das hier ist mein Lieblingsplatz. Dass mir hier ein ultimatives Hole in One gelungen ist, ist ein Wahnsinn.“ In einem Turnier hat zuletzt 1988 Curtis Strange auf der Bahn 12 mit einem Schlag eingelocht.

Im Hinblick auf seine zweite Masters-Teilnahme in dieser Woche, zeigt sich Straka selbstsicher: "Ich habe das Gefühl, dass ich eine gute Entwicklung genommen habe. Mein Spielkommt immer besser in Schwung. Ich hoffe, dass ich ein paar gute Tage habe und mich in die Nähe der Spitze bringe und dann sehen wir, was am Wochenende passiert".

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper