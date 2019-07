Fans aufgepasst: Doku über Dominic Thiem feierte Premiere

Sechs Monate lang wurde der Tennis-Star auf Schritt und Tritt begleitet. Entstanden ist dabei die Doku „Der Thiem-Spirit! Dominic und sein Aufstieg zum Tennisidol“. 52 Minuten lang können Fans nun Thiem auf dem Tennisplatz erleben und hinter die Kulissen blicken. Der breiten Öffentlichkeit wird das Werk am Montag, 29. Juli um 20.15 Uhr auf ServusTV gezeigt.

Als Einstieg dient der Finaltag bei den diesjährigen French Open in Paris. Schauplätze sind aber auch das Vorbereitungslager auf Teneriffa, die Südamerika-Tournee, Indian Wells, wo Thiem seinen ersten Masters-1000-Titel feierte, und die europäische Sandplatz-Saison. Zu Wort kommen Tennis-Ikonen wie Rafael Nadal und Roger Federer, aber auch John McEnroe und Boris Becker. Auch sein nunmehriger Ex-Langzeit-Coach Günter Bresnik und Österreichs noch einziger Grand-Slam-Einzel-Champion Thomas Muster nehmen Stellung. Nadal, der in diesem Jahr auch im zweiten French-Open-Finale in Folge für Thiem noch zu stark war, streute ihm Rosen. "Das Einzige, was er braucht, ist Zeit", meinte er.

Die Produzenten der Doku werfen auch einen Blick auf Thiems Vergangenheit und sprachen mit den Eltern und Großeltern. Auch Aufnahmen aus seiner Kindheit werden gezeigt. Im Fernsehen hat es ihm damals aber nicht Tennis, sondern eine andere Sportart am meisten angetan: Schispringen. „Er hat als Kind alle Schispringer am Helm erkannnt“, erinnerte sich sein Vater. Auch deshalb entstand später eine Freundschaft mit Österreichs Schisprungstar Gregor Schlierenzauer, der am Mittwoch die Premiere der Doku ebenfalls verfolgte. Dominic Thiem zeigte sich erfreut über den Film und sagte: „Es sind auch einige Erinnerungen hochgekommen, an die ich schon ewig nicht gedacht habe“.