Facundo Morando: "Der Großteil meiner Arbeit ist getan"

Die Oberbank Steelvolleys Linz-Steg können am Donnerstag (20.25 Uhr in ORF Sport Plus) mit einem Sieg in Wien über Sokol/Post auf 2:0 in der "Best of 5"-Finalserie um den heimischen Volleyball-Meistertitel stellen.

Das Selbstvertrauen stimmt: Das 3:0 im ersten Heimspiel vergangenen Sonntag sprach eine deutliche Sprache – zumindest auf dem Papier. "Das war eines unserer besten Spiele in dieser Saison", sagt Kapitänin Lisa-Marie Hager und meint damit, dass auch die 41-prozentige Angriffsquote Sokols für gewöhnlich zu einem Sieg reicht.

Nur war halt jene der Linzerinnen (50 Prozent) an diesem Tag einfach besser. Für das zweite Match seien deshalb keine großen Änderungen notwendig. "Die Annahme könnte etwas besser sein, auch im Service könnten wir mit mehr Druck starten", schildert Hager, die schon bei den bisherigen drei Meistertiteln Stegs dabei war.

Mehrere Trainings gestrichen

Angesichts des gut laufenden Steg-"Werkels" überrascht es nicht, dass Trainer Facundo Morando bei der täglichen Arbeit den Fuß merklich vom Gas nahm. Strich der Argentinier, der nach dieser Saison Co-Trainer seiner Heimat-Auswahl wird, schon vor dem ersten Finale eine Einheit, bekamen die Spielerinnen auch am Mittwochvormittag frei.

Zudem wird eher kürzer trainiert. "Der Großteil meiner Arbeit ist getan", erklärt Morando, dass während einer Finalserie nur noch Feinjustierungen möglich sind. Nun gehe es vor allem darum, dass seine Spielerinnen spritzig sind. "Ein italienischer Trainerkollege hat einmal gesagt, dass es besser ist, ein frisches als ein müdes Pferd zu haben", sagt der 35-Jährige, der schon in Italien als Coach arbeitete.

Sollte seinen Spielerinnen am Donnerstag der zweite Sieg gelingen, könnten sie am Sonntag in Linz-Kleinmünchen den vierten Meistertitel der Klubgeschichte fixieren. "Schon das erste Finalspiel hat mit mehr als 500 Zuschauern ein Mega-Ambiente geboten. Es wäre super, wenn es wieder so werden würde", sagt Hager.

Mehr zum Thema Mehr Sport Mehr Sport Linz-Steg verliert Trainer: Der Meistertitel als Abschiedsgeschenk? LINZ. Volleyball: Obwohl Linz-Steg nach dem 3:0 im ersten Finalspiel auf Meisterkurs liegt, wird Trainer Facundo Morando das Team verlassen. Linz-Steg verliert Trainer: Der Meistertitel als Abschiedsgeschenk?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Pühringer Redakteur Sport Reinhold Pühringer

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.