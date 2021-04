Ex-Weltmeister Floyd Mayweather boxt gegen YouTube-Star

Das zunächst für Februar dieses Jahres vorgesehene Duell mit Youtube-Star Paul Logan soll nun am 6. Juni in Miami ausgetragen werden, teilte das Management des 44-jährigen US Amerikaners am Dienstag (Ortszeit) mit.

Sportlich ist der Fight zwar wertlos, hat dafür aber umso größere geschäftliche Dimensionen. Der 26-Jährige Logan verfügt bei Youtube über 23 Millionen Follower. Mayweather verspricht ein "episches Event".

Seinen bis dato letzten Kampf absolvierte Mayweather 2017 gegen den irischen Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Conor McGregor. In seiner aktiven Karriere hat er 50 Profikämpfe bestritten, blieb unbesiegt und gewann WM-Titel in fünf Gewichtsklassen. Der lange Zeit bestverdienende Sportler der Welt war Champion im Superfedergewicht, Leichtgewicht, Halbweltergewicht, Weltergewicht und im Halbmittelgewicht.

Verbaler Schlagabtausch der beiden via Facetime: