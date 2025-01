Ex-Schwimmer Markus Rogan stellte drei Weltrekorde auf

Ex-Weltmeister Markus Rogan hat in Molveno in Südtirol bei den Weltmeisterschaften im Eisschwimmen seinen vielen in der Elite gewonnen Medaillen Bronze über 200 m Lagen im Eisschwimmen hinzugefügt. Dazu kamen zwei fünfte Plätze und drei Altersklassen-Weltrekorde. Beim Eisschwimmen darf das Wasser nicht wärmer als fünf Grad Celsius sein.

