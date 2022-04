Ex-Europameister als Judo-Trainer

Der 44-jährige Pole, der 2007 Europameister und 2005 Olympia-Fünfter wurde, arbeitete zuletzt in Belgien. "Seine Erfolge dort sprechen für sich", freut sich Judo-Verbandspräsident Martin Poiger über die Verpflichtung. Ursprünglich wollte man schon zu Jahresbeginn einen neuen Trainer präsentieren, "aber wenn man einen wie Robert kriegen kann, lohnt sich das Warten", erklärt Sportdirektor Markus Moser. So wollte Krawczyk erst noch seine Promotion als Sportwissenschafter an der Universität Danzig abschließen.

Wie Bönisch und Kitadai wird Krawczyk in Linz wohnen, da sich auf der Gugl der Judo-Bundesstützpunkt befindet.