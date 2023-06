Die Handballer des HC Linz AG brauchen heute zu Hause gegen Westwien (20.20 Uhr, live in ORF Sport Plus und Laola1.tv) einen Sieg, um ein Entscheidungsspiel in der "Best of 3"-Finalserie (würde am Sonntag folgen) zu erzwingen. Damit würde die Truppe von Trainer Milan Vunjak die Chance auf den ersten Meistertitel seit 1996 am Leben erhalten.