Evenepoel lässt Belgien weiter hoffen

Landsmann Remco Evenepoel, erst 22 Jahre alt und 2018 in Innsbruck noch U23-Weltmeister geworden, nährt die Hoffnungen auf einen Triumph in Spanien mit bislang überzeugender Fahrweise. Der Quick-Step-Profi baute gestern auf der neunten Etappe bei der Bergankunft in Les Praeres seine Führung weiter aus. Den Tagessieg holte sich als Solist der Südafrikaner Louis Meintjes.

Enge Straßen und steile Rampen mit bis zu 24 Prozent – der Schlussanstieg hatte es einmal mehr in sich. Die Organisatoren der Spanien-Rundfahrt, zu denen auch Ex-Profi Fernando Escartin (Tour-Dritter 1999) gehört, haben mit den Akteuren derzeit kein Erbarmen. Evenepoel reichte nach 171,4 Kilometern ein vierter Platz, um seine direkten Konkurrenten weiter zu distanzieren. Er kam 44 Sekunden auf seinen ersten Verfolger um das Rote Trikot, Enric Mas (Movistar), oben an. Titelverteidiger Primoz Roglic (Jumbo) fasste weitere 52 Sekunden auf den jungen Belgier aus. "Ich müsste lügen, wenn ich sage, es läuft derzeit nicht. Aber noch sind es zwei harte Wochen hier", sagte Evenepoel vor dem heutigen Ruhetag.

Der Brite Adam Yates (Ineos) feierte gestern den Gesamtsieg bei der Deutschland-Tour, der Belgier Wout van Aert (Jumbo) holte sich bei der Bretagne Classic den bereits neunten Saisonerfolg. Lukas Pöstlberger (Bora) war in einen Sturz verwickelt, konnte das Rennen aber zu Ende fahren. (fei)