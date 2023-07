European Games: Judoteam im Mixed-Bewerb im Achtelfinale out

Österreichs Judo-Nationalteam ist bei den European Games in Polen am Samstag nach einem 4:3-Auftaktsieg über Spanien im Achtelfinale mit 1:4 gegen das hoch favorisierte Deutschland hängen geblieben. Österreich mit Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres schied damit in dem auch als EM geltenden Bewerb aus, holte in Krynica-Zdroj aber wichtige Punkte für die Weltrangliste. Der Mixed-Team-Bewerb ist bei den Paris-Spielen 2024 olympisch.

