Europameisterliches Flair auf dem Grazer Schloßberg

Während die Basketball-Europameisterschaft der Männer mit den K.o.-Spielen ab Samstag in Berlin in ihre heiße Phase mündet, ermitteln von morgen bis Sonntag auf dem Grazer Schloßberg auch die 3x3-Athleten ihre kontinentalen Champions. Im Spiel auf einen Korb wollen die rot-weiß-roten Teams jedenfalls das Viertelfinale erreichen, um dann um die Medaillen mitmischen zu können.

Für Österreich treten bei den Frauen Anja Fuchs-Robetin, die Lokalmatadorinnen Nina Krisper und Camilla Neumann sowie die 19-jährige Austro-Kanadierin Mackendra König an. Das 3x3 Team Vienna mit Matthias Linortner aus Altmünster, Filip Krämer, Nico Kaltenbrunner und Martin Trmal bildet die Männer-Equipe, die es mit Ungarn und Litauen zu tun bekommt. Die Top Zwei in jeder der vier Dreier-Gruppen schaffen den Aufstieg, Gleiches gilt für das Frauenturnier, in dem Estland und die topgesetzte Auswahl von Deutschland mit 3x3-Weltbasketballerin Sonja Greinacher warten. Als Titelverteidiger kommen Spanien (Frauen) und Serbien (Männer) nach Graz, wo 1000 Fans auf dem UNESCO-Welterbe-Areal Platz finden werden. ORF Sport+ überträgt die Matches mit rot-weiß-roter Beteiligung live.