Europacup: Wels gelang Auftaktsieg

Die Partie gegen Messina (Ita) endete nach Andruck dieser Ausgabe. Währenddessen bezog die SPG Linz in Vilanova (Por) gegen Prag eine 1:3-Niederlage. Österreichs Nummer eins, Sofia Polcanova, ist beim am Montag beginnenden Austria-Top-12-Turnier in Horn die große Gejagte. In Abwesenheit von Liu Jia gelten Liu Yuan und Karoline Mischek als schärfste Konkurrentinnen.