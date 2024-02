Espernberger: Beim Debüt gleich in ein WM-Finale

Er wurde in seinem Lauf mit 1:55:40 Minuten Zweiter und insgesamt Vierter. "Es fehlen zwar einige große Namen, aber trotzdem macht mich das sehr stolz", sagte der 20-Jährige.

Bernhard Reitshammer hat das Finale über 50 m Brust dagegen klar verpasst. Der 27-jährige Tiroler und Wahl-Linzer wurde im Halbfinale mit 27,30 Sekunden 15. und damit Vorletzter.

Felix Auböck schied über 800 m Kraul in 7:57,63 Min. als nur 26. im Vorlauf aus. Über diese Strecke war er bei Olympia 2021 noch Siebenter geworden, nun fehlten ihm mehr als zehn Sekunden auf den Finaleinzug. Damit gab es in Katar die dritte Enttäuschung für den 27-Jährigen. "Das war alles nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Es hat ganz gut begonnen, aber irgendwas hat nicht funktioniert." Iris Julia Berger blieb über 200 m Kraul in 2:00,20 als 20. stecken.

