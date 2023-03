"Es wird dir kein Meter geschenkt"

In Waidhofen an der Ybbs wird morgen das Comeback der Österreich-Rundfahrt öffentlich verkündet. Einer, der dieses wichtige Werbefenster in die internationale Radsport-Welt nicht mehr braucht, ist Rainer Kepplinger. Der 25-jährige Waldinger, einst auch ein erfolgreicher Ruderer, schaffte im Vorjahr nach zahlreichen Talentproben im Eiltempo den Sprung vom heimischen Renngeschehen in die World Tour.