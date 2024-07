Es spitzt sich zu! "Jetzt warten die zwei härtesten Tage"

Steil wurde es und immer steiler. Das Bergauf-Finale nach St. Johann im Alpendorf auf der dritten Etappe war gestern der Vorgeschmack auf das, was nun am Wochenende im Finale der 73. Österreich-Rundfahrt mit Großglockner und Kühtai in den Alpen ansteht. Den Teilstücksieg trug Routinier Diego Ulissi davon, womit das Führungstrikot zu ihm und damit erstmals ins Team UAE von Lokalmatador Felix Großschartner, gestern Dritter, überwechselte.