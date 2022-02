"Es ist verrückt!" Straka erfüllte sich einen Lebenstraum

Österreichs Golfsport hat auf der internationalen Bühne ein weiteres Glanzlicht gesetzt. Nach den prestigeträchtigen Erfolgen von Markus Brier (erster österreichischer Sieg auf der Europa-Tour) und Bernd Wiesberger (u. a. erster Österreicher beim Ryder Cup) feierte Josef "Sepp" Straka am Sonntag beim Honda Classic in Palm Beach Gardens den ersten rot-weiß-roten Sieg auf der prestigeträchtigen US-PGA-Tour. Der 28-jährige US-österreichische Doppelstaatsbürger gewann damit 1,44 Millionen US-Dollar (1,28 Mio. Euro). Dass er nach dem Sieg sein Glück kaum in Wort fassen konnte, hatte aber einen anderen Grund.

"Es ist verrückt. Es war immer ein Lebenstraum von mir, absolut surreal. Es wird eine Zeit lang dauern, bis ich das verarbeitet habe", sagte Straka, der am 1. Mai 1993 als Sohn eines österreichischen Architekten und einer Amerikanerin in Wien zur Welt kam. Als Sepp und sein zwei Minuten älterer Zwillingsbruder Sam 14 Jahre alt waren, entschied die Familie, nach Valdosta in den US-Bundesstaat Georgia zu ziehen. Die Brüder verbrachten viel Zeit auf dem Golfplatz, wobei Sam seinen Zwillingsbruder meistens übertraf. Im Windschatten von Sam wurde Sepp von der University of Georgia verpflichtet, wo dann die Karriere des vermeintlich weniger talentierten Nachwuchs-Golfers Fahrt aufnahm. Er spielte in den USA zunächst auf der zweitrangigen Web.com-Tour und gab 2016 – längst in den USA lebend – bei seinem österreichischen Heimturnier in Atzenbrugg sein Profidebüt.

2019 schaffte es Sepp Straka im letzten Abdruck als erster Österreicher auf die PGA Tour. Ein dritter Platz bei der Barbasol Championship 2019 war dort bisher sein bestes Ergebnis, ehe er am Sonntag auf der wichtigsten Profigolftour der Welt zuschlug. Er war mit fünf Schlägen Rückstand als Zweiter hinter Daniel Berger in den Schlusstag gestartet und setzte sich in einem dramatischen Finish schließlich vor Shane Lowry durch. Als Augenzeuginnen erlebten seine Mutter Mary und seine Frau Paige, die mit einem Last-Minute-Flug nach Florida gedüst waren, den Erfolg mit. Auf dem geteilten siebenten Platz konnte mit dem Steirer Matthias Schwab ein weiterer Österreicher aufzeigen.

Masters-Teilnahme fix

Straka, der bei Olympia 2021 in Tokio nach Zwischenrang vier am Schlusstag eine Medaille verspielte, sicherte sich mit seinem Erfolg die Teilnahme beim Masters in Augusta (ab 7. April), der PGA Championship (19. Mai) und im Jänner nächsten Jahres beim exklusiven Tournament of Champions, bei dem auf Hawaii jeweils alle PGA-Saisonsieger am Start sind.

Das ist Josef "Sepp" Straka