"Es ist verdammt kitschig"

LINZ. Sportlich ist die Zeit von Max Hermann abgelaufen. "Mit meinem Knie geht es nicht mehr", sagt der Handball-Kapitän des HC Linz AG, der wegen eines Knorpelschadens aufhört. Dass der 31-Jährige für Kurzeinsätze bei der am Sonntag (19.05 Uhr in ORF Sport Plus und Laola1.tv) auswärts gegen Westwien beginnenden "Best of 3"-Finalserie noch einmal die Zähne zusammenbeißt, ist nicht nur Ehrensache, sondern für den ehemaligen Nationalteamspieler ein wahr gewordener Traum.