"Es ist unerträglich, wie die Ukraine zerstört wird"

Verständlich. Mit Angst verfolgt die seit fünf Jahren in Linz lebende Olympiasiegerin (2004) die Meldungen vom Krieg in ihrer ukrainischen Heimat. "Es tut weh und ist unerträglich, wie die Ukraine zerstört wird", schreibt Kostewytsch in ihrem Facebookkanal. Ihre Freunde und Verwandten haben die Nacht in Schutzbunkern verbracht. Ihr Trainer könne derzeit nicht zu seiner Familie. Kostewytsch: "Ich wünsche niemandem, so etwas fühlen zu müssen."

"Nie diskriminiert gefühlt"

Geboren in Chabarowsk, einer Stadt am östlichen Ende der ehemaligen Sowjetunion und des jetzigen Russland, und aufgewachsen im ukrainischen Tschernihiw vereint Kostewytsch in ihrer Vita beide Kriegsparteien. "Ich spreche Russisch und Ukrainisch fließend. Ich habe mich nie diskriminiert gefühlt", so die Fahnenträgerin der Ukraine bei den Sommerspielen in Tokio. Auch habe sie belarussische Wurzeln, von wo ebenfalls russische Truppen in die Ukraine einfielen. "Russisches und belarussisches Blut fließt in mir, aber jetzt bin ich überwältigt von Hass für diese beiden ,Nationen‘".

Sie bedankt sich für die Unterstützung, welche der Ukraine nun zuteil wird, gleichzeitig kritisiert Kostewytsch, dass "europäische und amerikanische Partner die Ukraine im Angesicht des Besetzers alleine ließen".