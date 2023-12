"Es ist so schön, dass ich noch leben darf"

Zwei Jahre noch. Höchstens. Das war die Lebenserwartung, die sich Karl Weiß Anfang des Jahres 2022 ausgerechnet hat. Die Ärzte hatten beim oberösterreichischen "Faustball-Aktivisten" zuvor ein Speichelgang-Karzinom und äußerst aggressive Krebszellen entdeckt. Über die Chancen, so eine Krankheit zu überleben, schwiegen sie sich aus. So eine Diagnose sei so selten. "Ich habe diese Reaktion für mich so gedeutet: Das überlebst du nicht", sagt Weiß. Und lacht.