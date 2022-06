"Ich habe mit einem betäubten Fuß gespielt, die Nerven wurden blockiert", sagte Rafael Nadal, nachdem er quasi im Vorübergehen den völlig überforderten Kitzbühel-Starter Casper Ruud (Nor) im French-Open-Finale von Paris 6:3, 6:3, 6:0 deklassiert hatte. Nichts und niemand scheint den "König von Roland Garros" auf seinen Triumphzügen durch die Stadt der Liebe aufhalten zu können. Was der 36-jährige Mallorquiner in seinem Wohnzimmer, dem mit 15.000 begeisterten Fans ausverkauften Court Philippe Chatrier, zu leisten imstande ist, fällt in die Kategorie einzigartig. Mehr Bilder vom Sieger:

Nadal hat das bedeutendste Sandplatzturnier der Welt nicht weniger als 14 Mal gewonnen, mit 22 Major-Titeln baute der Tennis-Superstar seinen Vorsprung auf seine Dauerrivalen Novak Djokovic und Roger Federer (je 20 Trophäen) weiter aus. Wäre da nicht das Müller-Weiss-Syndrom, das chronische Problem mit dem deformierten Mittelfußknochen (links), müsste man Nadal für den "Grand Slam", also Erfolge bei allen vier Majors binnen eines Jahres, auf dem Zettel haben. Der Musterathlet gewann zuvor schon die Australian Open.

Wie lange Nadal noch durchhält, ist offen. Spannender als das Finale waren die anschließenden Worte, die Nadal an das Publikum richtete. Nicht wenige hatten eine Rücktrittserklärung des angeschlagenen Champions befürchtet. Doch die blieb aus. Senor Rafa gab zwar keine Garantie ab, auch im kommenden Jahr in Roland Garros aufzuschlagen, er kündigte aber an, nichts unversucht zu lassen, um weiterhin jenen Sport zu betreiben, den er so liebt.

"Ich hoffe, dass mein Arzt eine dauerhafte Lösung findet. Es ist offensichtlich, dass ich so nicht weitermachen kann und will", erklärte Nadal, der sich in dieser Woche einer neuen Therapie unterziehen wird. "Es wird wichtig sein, erneut die für die Schmerzen verantwortlichen beiden Nerven zu betäuben." Im Idealfall dauerhaft. Nadal sollen Radiofrequenz-Injektionen verpasst werden, damit er – so steht es auf seiner Agenda – ab 27. Juni beim Rasenklassiker in Wimbledon wieder einigermaßen auf der Höhe sein kann.

"Wenn es mein Körper zulässt, werde ich dort sein", betonte Nadal – mit der Einschränkung, dass er eine Tortur wie in den vergangenen beiden Paris-Wochen sicher nicht noch einmal auf sich nehmen werde. Der "Stier aus Manacor" berichtete, dass er entzündungshemmende Medikamente zu sich genommen habe. "Ich respektiere Wimbledon sehr, es ist immer ein wichtiges Ziel im Jahr. Aber nein, so etwas werde ich nicht wieder machen."

Ruud drückt seinem Freund Nadal, mit dem er regelmäßig in dessen Akademie auf Mallorca trainiert und auch Golf spielt, die Daumen. Der Norweger muss auf seinen ersten Grand-Slam-Titel warten, diesmal fehlte viel. "Wenn du gegen Rafa auf Sand zu defensiv bist, isst er dich bei lebendigem Leib", sagte der 23-Jährige. (alex)

Die French Open 2022 in Roland Garros

PARIS (Grand Slam, 43,6 Millionen Euro, Sand),

Damen-Einzel, Finale: Iga Swiatek (Pol/1) – Cori Coco Gauff (USA/18) 6:1, 6:3.

Damen-Doppel, Finale: Caroline Garcia/Kristina Mladenovic (Fra) – Gauff/Jessica Pegula (USA/8) 2:6, 6:3, 6:2.

Herren-Einzel, Finale: Rafael Nadal (Esp/5) – Casper Ruud (Nor/8) 6:3, 6:3, 6:0. Semifinale: Nadal – Alexander Zverev (D/3) 7:6 (8), 6:6 – Aufgabe Zverev wegen Fußverletzung, Ruud – Marin Cilic (Cro/20) 3:6, 6:4, 6:2, 6:2.

Herren-Doppel, Finale: Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer (El Salvador/Ned/12) – Ivan Dodig/Austin Krajicek (Cro/USA) 6:7 (4), 7:6 (5), 6:3.

Mixed-Finale: Ena Shibahara/Wesley Koolhof (Jpn/Ned) – Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen (Nor/Bel) 7:6 (5), 6:2.

"Historisch, einzigartig, unvergleichbar": Internationale Pressestimmen

"Es gibt nur eins, was sich niemals verändert: Rafa gewinnt immer. Ein Gott auf Erden. Die ewige Herrschaft von Nadal in Roland Garros geht so weit, dass schon zwei Könige ihn in Paris haben siegen sehen: Juan Carlos der Erste und Felipe der Sechste. Ruud war völlig überfordert, Paris spricht weiter Spanisch." – "Marca", Spanien

"Rafael XIV., der Sonnenkönig. Lang lebe Nadal. Nadal ist der Herr und Meister von Roland Garros. Spanien hat Nadal viel zu verdanken. Was für ein Wahnsinn! Es war ein einseitiges Finale, in dem Casper Ruud nicht den Hauch einer Chance hatte. Nadal wird in Paris von einer Mystik umgeben – es gibt eine Magie, die dazu führt, dass ihm praktisch alles gelingt." – "As", Spanien

"22 Grand Slams, 14 Mal Roland Garros. Nadal ist auf dem Weg zum besten Tennisspieler der Geschichte. Historisch, einzigartig, unvergleichlich – Nadal ist ein Außerirdischer. Er spielte mit Casper Ruud Katz und Maus. Nadal hat von insgesamt 115 Spielen in Roland Garros 112 gewonnen, welch ein Gigant." – "El Mundo Deportivo", Spanien

"Rafael Nadal triumphierte in Paris mit einem betäubten Fuß. Eine Spritze machte es möglich: Der Mallorquiner bleibt auf Sand das Maß aller Dinge." – "Blick", Schweiz

"In der 131-jährigen Geschichte der French Open hat dieses angesehene Turnier noch nie solch einen Meilenstein erlebt. Beim zermürbendsten Grand Slam von allen überwand Rafael Nadal alle Zweifel an seinem körperlichen Wohlbefinden, um im Alter von 36 Jahren der älteste Männer-Champion zu werden." – "Times", England

"Rafa regiert noch einmal! Nach dem Ruhm kam die Warnung von Rafael Nadal, dass er einer Behandlung an seinem Fuß entgegenblickt, die über die gesamte Tenniszukunft des Spaniers bestimmen wird." – "Daily Mail", England