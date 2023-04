Thiem unterlag in München: „Es ist alles da, aber nicht die ganze Zeit“

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem muss auf den zweiten Sieg über einen Top-Ten-Spieler seit seinem Comeback nach der im Juni 2021 erlittenen schweren Handgelenksverletzung warten.

Hatte der 29-jährige Lichtenwörther in der Halle von Antwerpen Hubert Hurkacz (Pol) niedergerungen, so war heute im Viertelfinale des ATP-250-Sandplatzevents von München gegen die Nummer zehn der Welt, Taylor Fritz, Endstation. Thiem unterlag dem Amerikaner nach 92 Minuten 3:6, 4:6.

„Es ist alles da an Schlägen, aber eben nicht die ganze Zeit“, bilanzierte der US-Open-Champion von 2020. „Es war keine schlechte Woche, ich fühle mich besser, das ist das, was bleibt“, sagte Thiem, der jetzt weiter nach Madrid zieht, wo er eine Wild Card für den Hauptbewerb bekommen hat.

„Was noch fehlt, ist die Konstanz. Teilweise bin ich fast bei 100 Prozent, dann falle ich wieder auf 60 zurück. Es wäre wichtig, dass sich alles bei 80 einpendelt“, erläuterte der Gewinner von 17 ATP-Turnieren, der am Freitag eine „Doppelschicht“ absolviert hatte.

Am frühen Nachmittag blies Thiem zur Aufholjagd gegen Marc-Andrea Hüsler (WRL-Nr. 63), den er in der Hängepartie vom Vortag (Abbruch beim Stand von 5:7, 3:3 wegen Regens und Dunkelheit) mit 5:7, 6:4, 6:4 niederrang.

Später sollte es dem Niederösterreicher zwar nicht an Kraft, aber an Präzision mangeln. Thiem hatte nach holprigem Start durchaus seine Chancen gegen Fritz – vor allem im zweiten Satz, in dem ein frühes Break zum 2:0 gelang. „Dort hätte ich anknüpfen müssen. Aber da sind Fehler passiert, die ich ausmerzen muss“, blickt Thiem zurück. Der Favorit nahm dem Weltranglisten-101. zwei Mal in Folge das Service ab und zog auf 4:2 davon. Das war die Vorentscheidung.

Kein Erfolgserlebnis gab es auch für den Weltranglistenersten Novak Djokovic, der im Viertelfinale von Banja Luka seinem serbischen Landsmann Dusan Lajovic 4:6, 6:7 (8) unterlag.

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

